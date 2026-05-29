СБУ поразили стратегическую нефтеперекачивающую станцию с собственным резервуарным парком "Ярославль-3" в Ярославской области и газовый терминал порта "Темрюк" в Краснодарском крае.

НПС "Ярославль-3" является составной частью магистральной Балтийской трубопроводной системы (БТС-1) и поставляет сырье на расположенный поблизости НПЗ "Славнефть-ЯНОС", а также в экспортные терминалы порта Приморск. После атаки беспилотников СБУ вспыхнули три резервуара с сырой нефтью. Площадь пожара – более 5 тысяч квадратных метров.

В результате ударов по газовому терминалу порта "Темрюк" зафиксирован пожар на территории ООО "Мактрен – Нефть". Горят, в частности, газовый трубопровод на пирсе причала и здания. На этом объекте осуществляется перевалка сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы.

Такие спецоперации СБУ имеют стратегическое значение, ведь уменьшают нефтяной экспорт россии, который является главным источником доходов российского бюджета.

