Дрони уразили стратегічну нафтоперекачувальну станцію з власним резервуарним парком "Ярославль-3" у Ярославській області та газовий термінал порту "Темрюк" у Краснодарському краї. Про це повідомили в СБУ.

НПС "Ярославль-3" є складовою магістральної Балтійської трубопровідної системи (БТС-1) та постачає сировину на розташований поблизу НПЗ "Славнєфть-ЯНОС", а також до експортних терміналів порту Приморськ.

Після атаки безпілотників там спалахнули три резервуари із сирою нафтою. Площа пожежі сягала понад 5 тисяч квадратних метрів.

Унаслідок ударів по газовому терміналу порту "Темрюк" зафіксовано пожежу на території ТОВ "Мактрен – Нафта". Загорілися, зокрема, газовий трубопровід на пірсі причалу та будівлі. На цьому об'єкті здійснюється перевалка зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.

Такі спецоперації СБУ зменшують нафтовий експорт Росії, який є головним джерелом доходів її бюджету.

До слова, у ніч проти 29 травня 2026 року Сили оборони атакували Волгоградський нафтопереробний завод. За даними Генштабу ЗСУ, на заводі виникла пожежа. Пошкоджено установки первинної та вторинної переробки нафти, після чого підприємство зупинило роботу. Масштаби руйнувань уточнюються.

Також СБУ повідомила про ураження 16-го центру ФСБ Росії, який займається радіоелектронною розвідкою та наведенням ракет по території України. Після атаки частина ключової інфраструктури центру була виведена з ладу.