31 декабря, 12:59
Искренние поздравления и новогодний фейерверк: ГУР поразила НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе

София Рожик
Основные тезисы
  • Дроны ГУР атаковали НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе в ночь на 31 декабря, повредив установку первичной переработки нефти и транспортные трубопроводы.
  • Атака вызвала повреждение газовой трубы, сети теплоснабжения и нескольких зданий, включая морской кадетский корпус и жилые дома.

Дроны ГУР поздравили россиян с праздниками и поразили НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе. Произошло это в ночь на 31 декабря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.

Какие последствия атаки на Туапсе?

Операция ГУР была реализована совместно с ГПСУ.

Дроны атаковали морской нефтяной терминал "Туапсе" и Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае России.

Во время атаки, в частности, была поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12 Туапсинского НПЗ, а также транспортные трубопроводы и наливное оборудование морского нефтяного терминала.

Этот завод до сегодняшнего дня мог перерабатывать примерно 12 миллионов тонн нефти в год.

Коллектив Главного управления разведки искренне поздравляет российских крепостных с наступающими праздниками и от всей души дарит этот новогодний фейерверк. Пиротехнические шоу с впечатляющими светошумовыми эффектами будут продолжаться по всей территории страны-агрессора все новогодне-рождественские праздники под патронатом ГУР МО и при содействии всего украинского народа. Слава Украине! 
– отметил собеседник в военной разведке.

Сами же россияне бурно реагировали на атаку со словами "Елочка, горы!"

Осторожно, нецензурная лексика! Атака на Туапсе: смотрите видео

 

 

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что в результате ночной атаки была повреждена газовая труба, сеть теплоснабжения, морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и Туапсинский гидрометеорологический техникум, а также жилые дома и квартиры.

