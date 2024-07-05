В Ростовской области дрон сбил военный вертолет, – СМИ

По данным СМИ, в Ростовской области дрон сбил российский вертолет. Экипаж смог совершить посадку, но летательный аппарат серьезно поврежден.

Вертолет обнаружили местные фермеры. Пилоты просто бросили его посреди поля.

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Подробности инцидента

Местные российские СМИ сообщили, что в Ростовской области утром 5 июля фермеры нашли в поле брошенный вертолет. Это случилось в одном из поселений Азовского района.

По словам очевидцев, летательный аппарат совершил жесткую посадку после столкновения с беспилотником. В результате столкновения у вертолета повреждена хвостовая часть.

Судя по состоянию, пилоты смогли посадить его в чистом поле. О членах экипажа пока ничего не известно,

– пишут российские СМИ.

Пока в сети есть только такое фото:



Сбитый российский вертолет в Ростовской области / Фото РосСМИ

До этого на Ростовщине раздавались взрывы. Местный губернатор Голубев заявил, что ПВО якобы сбила над регионом аж 10 дронов.

Местные жители также показали пожар, который случился на Левом берегу Ростова после атаки. Однако пропагандисты утверждают, что это огромное облако дыма на Левом берегу – последствия "экстренной посадки" военного вертолета в Азовском районе.

Что говорят местные власти

Официальных комментариев по инциденту от местных властей не было. Однако один из главных пропагандистских каналов заявил, что вертолет сел, чтобы не попасть под удар дронов. Мол, из-за высокой температуры двигателя под ним якобы вспыхнула трава.



Пожар в Ростовской области / Фото РосСМИ

Также пропагандисты уверяют, что огонь удалось быстро потушить, а вертолет остался целым.

Примечательно, что они умолчали о том, что вертолет подбил дрон. Также вряд ли вертолет остался бы целым после такого пожара, как на фото.

К слову, также российские СМИ сообщают, что еще один вертолет АН-2 жестко сел в Забайкалье. Пострадали 6 человек.