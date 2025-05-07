Ночью дроны атаковали несколько военных предприятий России: в ЦПД объяснили их важность
- Ночью 7 мая атакованы важные предприятия ВПК в России.
- В Саранске поражен завод оптоволоконных систем, в Туле атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения", также под атакой был "СПЛАВ".
Ночь на 7 мая в России оказалась неспокойной. Так, на территории страны-агрессора были атакованы важные предприятия ВПК.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.
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В России атакованы важные предприятия ВПК
Этой ночью в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем – ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи.
Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне,
– рассказал Коваленко.
В Туле атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения" – один из флагманов российского ВПК, которое специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули.
Его продукты активно используются во время войны в Украине,
– указал руководитель ЦПИ.
Кроме этого, ночью под атакой был "СПЛАВ". Коваленко указал, что это главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России.
Именно здесь создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются против украинских городов и на фронте,
– отметил он.
По словам Коваленко, предприятие имеет тесную связь с концерном "Ростех" и остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии.