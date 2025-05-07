Ночью дроны атаковали несколько военных предприятий России: в ЦПД объяснили их важность

Ночь на 7 мая в России оказалась неспокойной. Так, на территории страны-агрессора были атакованы важные предприятия ВПК.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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В России атакованы важные предприятия ВПК

Этой ночью в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем – ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи.

Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне,

– рассказал Коваленко.

В Туле атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения" – один из флагманов российского ВПК, которое специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули.

Его продукты активно используются во время войны в Украине,

– указал руководитель ЦПИ.

Кроме этого, ночью под атакой был "СПЛАВ". Коваленко указал, что это главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России.

Именно здесь создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются против украинских городов и на фронте,

– отметил он.

По словам Коваленко, предприятие имеет тесную связь с концерном "Ростех" и остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии.