В полку "Ахиллес" ответили, какое преимущество дал удар по оптоволоконному заводу в России

Россияне достаточно активно и массово используют дроны на оптоволокне. Однако накануне Дня победы Украина атаковала завод, на котором изготавливали уникальные оптоволоконные системы.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что оптоволоконный кабель преимущественно завозят в Россию из Китая. Оккупанты на своих заводах в основном только мотают сами катушки.

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Какой результат принес удар по заводу

Задача огневого поражения по такому предприятию заставляет на определенный период времени остановить российское производство. А чем дольше не работает российское производство, тем меньше дронов в это время попадет на фронт. Соответственно Украина будет иметь больше оборонительных возможностей.

Следствием станет нанесение ударов по различным объектам на территории России. Особенно по тем, которые наполняют российский бюджет нефтедолларами, изготавливают "Шахеды" или "Герани", дроны на оптоволокне,

– пояснил Юрий Федоренко.

Задача таких ударов должна быть системной и постоянной. Оно нужно для максимального уничтожения противника и его возможностей на российской территории. Для этого надо применять комбинированные атаки.

Комбинированные атаки – это высокоточные ракеты и дополнительно средства БПЛА. Это то, что дает максимальное разрушение законным военным целям противника. Поэтому дальше точно будет больше попаданий, которые возможны благодаря постоянной помощи украинского народа.

Для чего нужны дроны-бомберы

Если говорить о ночных бомберы типа "Баба-Яга", то противник настраивает свою систему противодействия для них. Оккупанты выставляют мобильные огневые группы, которые при обнаружении бомбера пытаются его сбить – стрелковым вооружением или беспилотными системами.

Соответственно потери этой техники на фронте выросли, но эффективность применения тяжелых ночных бомберов остается на очень высоком уровне. Для того, чтобы изменить тактику применения и иметь возможности в дневное время обеспечить логистику к передовым позициям, для оперативного минирования, а также для нанесения ударов – нужны FPV бомбардировщики.

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"FPV-бомбер – это дрон, который по размерам несколько больше, чем обычный. Его можно использовать много раз. Ты его снарядил необходимой полезной нагрузкой, он полетел на линию боевых столкновений, выполнил задание и вернулся обратно", – рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Эти дроны находятся на стадии разработки, они экспериментальные, поэтому государство пока их не закупает. Сейчас военные выбирают того производителя, который покажет лучшие результаты на линии боевого соприкосновения. А большинство БПЛА на фронт уже начали получать благодаря государственным программам. Это вдохновляет.