"Это вертолет, долб***б!": под Москвой ночью раздавались взрывы
- В Наро-Фоминске под Москвой вечером 9 апреля раздавались взрывы.
- В московском аэропорту Внуково и в калужском Грабцево ввели план "Ковер".
Вечером 9 апреля в подмосковном Наро-Фоминске раздавались взрывы. 24 Канал собрал детали.
К сожалению, взрывы раздавались и в Киеве. В столице есть последствия атаки "Шахедами".
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Что известно о взрывах в России 9 апреля 2025 года
Россияне пожаловались, что в Наро-Фоминске что-то "бахнуло", а местные слышали "звуки, похожие на стрельбу". В московском аэропорту Внуково и в калужском Грабцево ввели план "Ковер", во Внукове впоследствии сняли ограничения.
Российские СМИ пишут, что над Наро-Фоминском работала ПВО, а в небе фиксировали беспилотники.
Губернатор Калужской области сообщил об уничтожении 6 БПЛА на территории одного из районов области. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Очевидцы якобы видели дроны. Но они говорят странные вещи.
Полетели красные штуки, похожие на вертолет,
– сообщают россияне.
Также они удивлялись, что неизвестное судно летит низко.
""Это вертолет, долб***б!" – объяснил один "знаток авиации" другому.
На видео из сети слышна стрельба.
Атака на Подмосковье 9 апреля: смотрите видео (осторожно, много мата!)
От Наро-Фоминска до Москвы около 50 километров.
Насколько далеко Наро-Фоминск от Украины: показываем на карте
Прошлой ночью взрывы раздавались в 11 областях России.