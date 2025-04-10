На жаль, вибухи лунали і в Києві. В столиці є наслідки атаки "Шахедами".

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Що відомо про вибухи у Росії 9 квітня 2025

Росіяни поскаржилися, що в Наро-Фомінську щось "бахнуло", а місцеві чули "звуки, схожі на стрілянину". У московському аеропорту Внуково та в калузькому Грабцево запровадили план "Килим", у Внукові згодом зняли обмеження.

Російські ЗМІ пишуть, що над Наро-Фомінськом працювала ППО, а в небі фіксували безпілотники.

Губернатор Калузької області повідомив про знищення 6 БпЛА на території одного з районів області. За його словами, постраждалих і руйнувань інфраструктури немає.

Очевидці нібито бачили дрони. Але вони говорять дивні речі.

Полетіли червоні штуки, схожі на гелікоптер,

– повідомляють росіяни.

Також вони дивувалися, що невідоме судно летить низько.

""Це гелікоптер, довб***б!" – пояснив один "знавець авіації" іншому.

На відео з мережі чутно стрілянину.

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Від Наро-Фомінська до Москви близько 50 кілометрів.

Наскільки далеко Наро-Фомінськ від України: показуємо на карті

Минулої ночі вибухи лунали в 11 областях Росії.