Укр Рус
24 Канал Новости мира В Удмуртии под удар попал Уточкинский завод, где производят "Искандеры"
21 февраля, 00:12
2

В Удмуртии под удар попал Уточкинский завод, где производят "Искандеры"

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Удмуртии, Россия, был атакован Уткинский завод, который производит ракеты для "Искандер-М" и "Орешник".
  • По заводу прилетели по меньшей мере 3 дрона, что привело к выбитым стеклам в окружающих зданиях и ограничениям в нескольких аэропортах.

В Удмуртии в России был атакован Уткинский завод. Он специализируется на изготовлении ракет, в частности к "Искандеру-М" и "Орешнику".

Об этом сообщают телеграм-каналы Exilenova+ і "КиберБорошно".

Смотрите также Антидронные сетки не помогли: СБУ ударила по нефтебазе "Великолукская", на объекте – пожар

Что известно об атаке по заводу в Удмуртии?

В российской Удмуртии атакован Уткинский завод.

Он производит ракеты к "Искандер-М", а также баллистические ракеты "Орешник", межконтинентальные к комплексам РС-24 "Ярс".

Российские мониторинговые каналы подтвердили атаку на Удмуртию. Кроме того, угрозу БпЛА объявляли для значительной части западной России и Крыма.

Местные сообщают, что по заводу прилетели дроны, минимум 3. В сети также публикуют фото выбитых стекол в зданиях неподалеку.

Ограничения были введены в аэропортах Самары, Ижевска, Перми и Чебоксар.

Дроны ударили по Уоткинскому заводу: смотреть видео (внимание, нецензурная лексика!)

Совладелец компании Fire Point Денис Штиллерман запостил видео пусков ракет "Фламинго", добавив, что контекст будет позже.

Пуски ракет "Фламинго": смотрите видео


OSINT-анализ видео поражений завода / Фото "КиберБорошно"


OSINT-анализ видео поражений завода / Фото "КиберБорошно"

Какие еще регионы России были под ударами недавно?

  • Вечером 20 февраля в Краснодаре и Анапе раздавались взрывы, под атакой оказались несколько НПЗ. Также пишут об одном пострадавшем человеке. Его госпитализировали с резаными ранами голени и бедра в местную больницу.

  • Громко было и над Сочи. Жители города сообщали о нескольких взрывах. В аэропорту Сочи задерживались около 20 рейсов на вылет и посадку из-за воздушной атаки.