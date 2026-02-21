В Удмуртии под удар попал Уточкинский завод, где производят "Искандеры"

В Удмуртии в России был атакован Уткинский завод. Он специализируется на изготовлении ракет, в частности к "Искандеру-М" и "Орешнику".

Об этом сообщают телеграм-каналы Exilenova+ і "КиберБорошно".

Что известно об атаке по заводу в Удмуртии?

В российской Удмуртии атакован Уткинский завод.

Он производит ракеты к "Искандер-М", а также баллистические ракеты "Орешник", межконтинентальные к комплексам РС-24 "Ярс".

Российские мониторинговые каналы подтвердили атаку на Удмуртию. Кроме того, угрозу БпЛА объявляли для значительной части западной России и Крыма.

Местные сообщают, что по заводу прилетели дроны, минимум 3. В сети также публикуют фото выбитых стекол в зданиях неподалеку.

Ограничения были введены в аэропортах Самары, Ижевска, Перми и Чебоксар.

Дроны ударили по Уоткинскому заводу: смотреть видео (внимание, нецензурная лексика!)

Совладелец компании Fire Point Денис Штиллерман запостил видео пусков ракет "Фламинго", добавив, что контекст будет позже.

Пуски ракет "Фламинго": смотрите видео



OSINT-анализ видео поражений завода / Фото "КиберБорошно"



Какие еще регионы России были под ударами недавно?