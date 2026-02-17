Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что стоит отдельно выделить регулярные атаки по приграничным регионам России, которые уже создают им проблемы. Были сообщения о проблемах со светом и теплом на этих территориях. Однако еще более важной является атака по Москве.

О чем свидетельствуют удары по Москве?

По словам Криволапа, фактически Генштаб ВСУ никак не комментирует регулярные удары по территории России. Поэтому можно примерно догадываться о масштабах только из сообщений в соцсетях.

Известно, что по территории Московской области пролетало около 100 – 170 беспилотников во время атаки 15 февраля. Ситуация была серьезной, о чем свидетельствует официальный комментарий мэра Москвы Сергея Собянина. Он сообщал о 18 сбитых беспилотников.

Эта ситуация свидетельствует, что мы научились преодолевать систему защиты российской ПВО. Она была достаточно истощенной, чтобы пропустить эти беспилотники. Кроме этого, россияне фактически увидели военные действия над своей головой. Они понимают, что эти дроны летают, падают и взрываются. И сами россияне могут от этого погибнуть. А они об этом с Путиным не договаривались,

– сказал Криволап.

В некоторых регионах России уже есть проблемы со светом