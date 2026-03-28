Едва не прилетело по Медведеву: по каким топ-зводам ударила Украина

В течение последней недели Силы обороны Украины нанесли несколько особо болезненных ударов по врагу. Россияне сейчас явно раздражены.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что Украина систематически выбивает экспортный потенциал врага в Балтийском море. Уже были мощные удары по портам Приморск, Усть-Луга. Также удалось поразить Киришский НПЗ, который является одним из крупнейших в России.

Что известно о последних атаках Сил обороны Украины?

Уже были сообщения из СМИ, что Россия потеряла около 40% мощностей по экспорту нефти в результате атак украинских дронов. По словам Криволапа, сейчас эта цифра могла вырасти и до 50 – 60%.

Если в Усть-Луге преимущественно нефтепродукты, то Приморск – там перекачивают нефть на танкеры. В Усть-Луге вообще сгорел нефтяной терминал, через который шла перекачка. Это можно увидеть со спутников,

– отметил Криволап.

Также в этом контексте важны атаки по НПЗ в Ярославле и Киришском НПЗ. Именно через эти предприятия нефть идет на переработку, а уже потом продукт поступает на внутренний и внешний рынки.

Обратите внимание! В ночь на 28 марта Силы обороны ударили по российскому Чапаевску. Там, возможно, поразили военный завод "Промсинтез", бывший "Полимер", где производят взрывчатку. Есть предположение, что удар нанесли ракетами "Фламинго".

Также поступали сообщения об атаке беспилотников по Смоленскому авиационному заводу. Интересно, что именно в то время на предприятии якобы был бывший президент России Дмитрий Медведев.

Мы уже неоднократно били по этому заводу. Он производит некоторые элементы к ракетам и частично собирает различные ракеты. Х-59, Х-101. Самое интересное, что во время атаки Медведев якобы посещал завод,

– отметил Криволап.

