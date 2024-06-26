Есть потери среди оккупантов: появились новые детали атаки дронов на Белгородскую область

В Белгородской области беспилотник атаковал здание бывшей школы. Оно уже давно не используется по назначению, там базировались российские военные.

То, что это здание не является школой, даже подтвердила местная администрация. После прилета началась детонация.

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Что известно об атаке на Белгородскую область

ASTRA пишет, что дрон-камикадзе сдетонировал в здании бывшей школы в селе Мощеное Яковлевского городского округа – в 25 километрах от границы с Украиной. Здание сгорело полностью.

"В селе Мощеное в результате прилета полностью сгорело здание бывшей школы", – также отчитался администратор области Гладков.

Как горело здание после прилета: смотрите видео

По данным телеграм-канала, в результате детонации и последующего пожара погиб один оккупант, еще один пострадал.

Также из-за пожара и возможной дальнейшей детонации из ближайших домов эвакуировали около 200 человек.

В Смоленской области тоже заявили о налете БПЛА

Глава Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале также заявил об атаке двух украинских беспилотников. По его словам, они якобы пытались атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе.

Анохин уверяет, что ПВО сбила дроны, а разрушений и жертв нет.