Ночью ряд регионов России был под атакой дронов: оккупанты сообщают о 86 "сбитых" БпЛА

Пока Россия терроризировала Украину дронами и ракетами, ей самой спалось не спокойно. Об атаке БпЛА сообщали ночью 9 июня в ряде регионов страны-агрессора, в частности в Москве.

Возле Москвы ночью сбили, по словам российских властей, 2 дрона, хотя и из-за этого пришлось закрыть аэропорты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC и российские телеграмм-каналы.

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Россию ночью атаковали дроны

Минобороны России сообщило о "сбитии" 86 украинских БпЛА в 9 областях России. Среди них Московская область – 4 БпЛА. Активнее всего было в Курской области, где якобы сбили аж 23 дрона.

Около полуночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях об уничтожении двух дронов, направлявшихся в город. По его словам, обломки куда-то упали, сейчас там работают соответствующие службы.

Из-за этого Росавиация временно приостанавливала работу аэропорта Шереметьево, а ранее дважды ограничивала полеты в аэропорту Калуги.

Момент вероятного сбития дрона в Подмосковье: смотрите видео

В Подмосковье слышали взрывы: смотрите видео

Также губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что над регионом были сбиты два беспилотника, заверив, что никто не пострадал и повреждений нет.

Официально российские власти, мягко говоря, сдержанны в оценках последствий ударов БпЛА по своей территории. Впрочем, противоположную картину демонстрируют новостные местные телеграм-каналы.

Так, сообщалось о 2 взрывах в Зеленограде, что под Москвой. В Подмосковье в целом слышали до 10 взрывов. Взрывы также слышали в городах Туле, Алексине и Рязанской области.

В Курской области, похоже, российская ПВО не была так успешна, как любит писать российское Минобороны. Сообщается о 2 пострадавших.

В Курской области, БпЛА, вероятно, попали по агропредприятию: смотрите видео

Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают о более широкой географии атак. "Радар по всей России" зафиксировал сбитие дрона в районе Тулы, а "Радар.ру" информировал о громких взрывах в Липецке. Оба ресурса предупреждали о воздушной угрозе в нескольких других регионах России.