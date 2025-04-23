4-5 дронов прошли ПВО, – в ЦПД подтвердили попадание в завод по производству "Шахедов"

Силы обороны Украины ударили по российскому заводу, где производят "Шахеды". Он расположен на расстоянии более 1000 километров от нашего государства.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, прокомментировав недавние взрывы в России. По его словам, 4 или 5 дронов смогли пройти барьер из российской ПВО и средств РЭБ. Они попали в цель.

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Сколько Россия производит "Шахедов"

Как отметил Коваленко, в 2024 году Россия произвела от 6 тысяч "Шахедов" только в городе Елабуга, где раздавались взрывы. Также там изготовили тысячи дронов-обманок, которые направлены для истощения ПВО. Хотя в последнее время оккупанты и там размещают взрывчатку.

Россия собиралась расширять производство "Шахедов" в регионе. На 2025 год у них была задача произвести 8-10 тысяч "Шахедов" и около 15 тысяч дронов-обманок.

Эта территория – стратегическая ключевая цель. Военная цель. "Шахеды" ежедневно атакуют украинские гражданские объекты и убивают гражданских. Елабуга – приоритетная цель. Ее нужно добивать в будущем,

– отметил Коваленко.

Добавим, 22 апреля в России взлетел на воздух 51 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны врага. Они хранили там важное оружие, которое использовали против Украины.