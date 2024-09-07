После атаки БпЛА: в одном из районов Воронежской области вводят режим ЧС, местных эвакуируют

В Острогожском районе Воронежской области России ввели режим чрезвычайной ситуации. Перед этим российский губернатор признал, что пожар перешел на взрывоопасные предметы, началась детонация.

Также губернатор Александр Гусев сказал, что пожар возник из-за якобы падения обломков дронов. Об этом он заявил ориентировочно в 3:34 7 сентября, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Воронежской области

Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района,

– писал Гусев.

Впоследствии он призвал россиян не приближаться к месту пожара. По состоянию на 4:08 Гусев заявил, россиян будут эвакуировать из нескольких населенных пунктов.

По состоянию на 8:08 вражеский губернатор заявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Острогожского района. По его словам, эвакуировали местных из одного населенного пункта.

Откуда Россия эвакуирует местных

В одном из российских телеграмм-каналов заявили, что эвакуируют жителей села Солдатское, где расположен склад.

Склад боеприпасов горит и детонирует в Солдатском: смотрите видео

Местные жители сообщают, что дроны атаковали склад с боеприпасами в селе Солдатское. Однако российское минобороны об этом не писало.