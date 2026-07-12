Без последствий не обошлось. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар.

Каковы последствия атаки?

По словам Слюсаря, обстрелу подверглись города Таганрог, Каменск-Шахтинский и близлежащие районы.

Обломки БПЛА были обнаружены на трассе М4 "Дон" на 885-м километре в южном направлении. Движение на этом участке перекрыто. На месте работают саперы.

Пострадавших, как утверждается, нет.

В то же время в результате атаки был поврежден танкер во время захода в Азово-Черноморский морской канал.

Возникший пожар, якобы, уже локализован. Судно было пустым.

Пострадавших также, по сообщениям, нет.

Кроме того, был нанесен удар и по Новороссийску в Краснодарском крае.

Мы можем подтвердить успешную атаку БЭК (морских дронов – 24 Канал) на танкер теневого флота в рейде у берегов порта Новороссийск,

– отметили в Supernova+.

К слову, ночью загорелся Сизранский НПЗ. Удар мог повредить одну из основных установок предприятия.