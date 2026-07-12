Без наслідків не минулося. Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Які наслідки атаки?

За словами Слюсаря, обстрілу зазнали міста Таганрог, Каменськ-Шахтинський та ближні райони.

Уламки БпЛА було виявлено на трасі М4 "Дон" на 885 кілометрів у напрямку на південь. Рух на цій ділянці перекрито. На місці працюють сапери.

Постраждалих, як стверджується, немає.

Водночас унаслідок атаки пошкоджено танкер під час заходу до Азово-Чорноморського морського каналу.

Пожежа, що виникла, нібито уже локалізована. Судно було порожнім.

Постраждалих також нібито немає.

Окрім того, був удар й по Новоросійську Краснодарського краю.

Ми можемо підтвердити успішну атаку БЕК (морських дронів – 24 Канал) по танкеру тіньового флоту на рейді біля берегів порту Новоросійськ,

– зазначили у Supernova+.

До слова, вночі спалахнув Сизранський НПЗ. Удар міг пошкодити одну з основних установок підприємства.