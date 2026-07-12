Без наслідків не минулося. Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
Які наслідки атаки?
За словами Слюсаря, обстрілу зазнали міста Таганрог, Каменськ-Шахтинський та ближні райони.
Уламки БпЛА було виявлено на трасі М4 "Дон" на 885 кілометрів у напрямку на південь. Рух на цій ділянці перекрито. На місці працюють сапери.
Постраждалих, як стверджується, немає.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Водночас унаслідок атаки пошкоджено танкер під час заходу до Азово-Чорноморського морського каналу.
Пожежа, що виникла, нібито уже локалізована. Судно було порожнім.
Постраждалих також нібито немає.
Окрім того, був удар й по Новоросійську Краснодарського краю.
Ми можемо підтвердити успішну атаку БЕК (морських дронів – 24 Канал) по танкеру тіньового флоту на рейді біля берегів порту Новоросійськ,
– зазначили у Supernova+.
До слова, вночі спалахнув Сизранський НПЗ. Удар міг пошкодити одну з основних установок підприємства.