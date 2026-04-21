Дым из Туапсе дошел до Ставрополя: какое расстояние между этими городами

После успешных ударов Сил обороны по Туапсе в этом городе очень долго бушевал пожар. А теперь дым заметили в другом российском городе.

Об этом пишет "Радио Свобода". Там подчеркнули, что резервуары до сих пор горят.

Почему важно, куда пошел дым из Туапсе?

По прямой расстояние между Туапсе и Ставрополем около 246 километров, на самом же деле – около 300 километров. Оба города расположены на юге России.

Украинские дроны дважды за неделю ударили по НПЗ и черноморскому порту Туапсе в Краснодарском крае. Дым от резервуаров с нефтью растянулся более чем на 300 километров и дошел до Ставрополя. Черноморскому побережью от Сочи до Ялты угрожает экологическая катастрофа,

Показываем Туапсе и Ставрополь на карте России

Это означает, что дым ушел в другую область. Ведь Туапсе – город в Краснодарском крае, а Ставрополь – центр одноименного Ставропольского края. Если Туапсе на черноморском побережье, то Ставрополь относится скорее к Северному Кавказу.



Дым от пожара в Туапсе добрался до Ставрополя



Резервуары в Туапсе до сих пор горят

"Туапсе, ты просто огонь! Не знали, что на Кубани есть активные вулканы? А оказывается, есть! И они просыпаются от визита дронов 1 Отдельного центра СБС (14 полка)", – иронизируют украинские военные.

