24 Канал Новости Украины Дым из Туапсе дошел до Ставрополя: какое расстояние между этими городами
21 апреля, 23:12
Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • Дым от пожара в Туапсе распространился на расстояние более 300 километров до города Ставрополь.
  • Украинские дроны по меньшей мере дважды нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

После успешных ударов Сил обороны по Туапсе в этом городе очень долго бушевал пожар. А теперь дым заметили в другом российском городе.

Об этом пишет "Радио Свобода". Там подчеркнули, что резервуары до сих пор горят.

Почему важно, куда пошел дым из Туапсе?

По прямой расстояние между Туапсе и Ставрополем около 246 километров, на самом же деле – около 300 километров. Оба города расположены на юге России.

Украинские дроны дважды за неделю ударили по НПЗ и черноморскому порту Туапсе в Краснодарском крае. Дым от резервуаров с нефтью растянулся более чем на 300 километров и дошел до Ставрополя. Черноморскому побережью от Сочи до Ялты угрожает экологическая катастрофа,
– информируют СМИ.


Показываем Туапсе и Ставрополь на карте России / Скриншот 24 Канала

Это означает, что дым ушел в другую область. Ведь Туапсе – город в Краснодарском крае, а Ставрополь – центр одноименного Ставропольского края. Если Туапсе на черноморском побережье, то Ставрополь относится скорее к Северному Кавказу.


Дым от пожара в Туапсе добрался до Ставрополя / Фото телеграм-канал "Крымский ветер" 


Резервуары в Туапсе до сих пор горят / Фото распространило "Радио Свобода"

"Туапсе, ты просто огонь! Не знали, что на Кубани есть активные вулканы? А оказывается, есть! И они просыпаются от визита дронов 1 Отдельного центра СБС (14 полка)", – иронизируют украинские военные.

Коротко об ударах по Туапсе

  • Силы обороны интересуют прежде всего Туапсинский НПЗ и порт. Оба объекта входят в структуру Роснефти. Следует сказать, что Туапсинский НПЗ – единственный нефтеперерабатывающий завод на берегу Черного моря.

  • За последнее время Украина била по Туапсе несколько раз – 16 и 20 апреля. Дым от пожаров был виден из космоса. Первый тушили с 16 по 19 апреля.

  • Поскольку пожар еще продолжается, то говорить о результатах атак и ущербе России рано. Но уже известно, что в Черном море появилось большое нефтяное пятно, а в городе прошел "нефтяной дождь".