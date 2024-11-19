Ночные взрывы в Киеве, продвижение России возле нескольких населенных пунктов: хронология 1000 дня войны
Уже 1000 дней продолжается полномасштабная агрессия России против Украины. Враг продолжает террор гражданского населения нашего государства и пытается захватить все больше украинских территорий.
О главных новостях 19 ноября, ситуации на фронте, военных преступлениях россиян и последствиях вражеских атак читайте в материале 24 Канала.
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В Брянской области выдалась неспокойная ночь на 19 ноября. Объявили о ракетной опасности, после чего в регионе слышали громкие взрывы и видели пожар. Наиболее мощный взрыв слышали в городе Карачев. Более того, за одним взрывом последовали и другие. Вероятно, говорится об арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления вражеского минобороны. На него уже наведывалась "хлопок" 5 октября. По предварительным данным, тогда в арсенале хранили управляемые авиационные бомбы, которыми Россия терроризирует украинские города. Также в воздух взлетели боеприпасы, которые оккупантам передала Северная Корея. Около 3:00 19 ноября в Киеве слышали звуки взрывов. Вероятно, они раздавались за пределами города. С вечера Киевскую область атаковали дроны-камикадзе, запущенные с территории России. Ночью 19 ноября аналитики DeepState обновили карты фронта. Согласно данным специалистов, солдаты российской армии продвинулись возле нескольких населенных пунктов. Враг продвинулся в Калиновке, Торецке, Курахово, Берестках, Аналитики также добавили, что силы противника продвинулись возле Часового Яра, Погребков, Юрьевки, Раздольного.
На Брянщине, где расположен крупный арсенал, прогремели взрывы
Ночью в Киеве слышали взрывы
Враг продвинулся в Торецке, Курахово и еще вблизи нескольких населенных пунктов, – DeepState
– говорится в сообщении.
В Брянской области выдалась неспокойная ночь на 19 ноября. Объявили о ракетной опасности, после чего в регионе слышали громкие взрывы и видели пожар.
Наиболее мощный взрыв слышали в городе Карачев. Более того, за одним взрывом последовали и другие.
Вероятно, говорится об арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления вражеского минобороны. На него уже наведывалась "хлопок" 5 октября.
По предварительным данным, тогда в арсенале хранили управляемые авиационные бомбы, которыми Россия терроризирует украинские города. Также в воздух взлетели боеприпасы, которые оккупантам передала Северная Корея.
Около 3:00 19 ноября в Киеве слышали звуки взрывов. Вероятно, они раздавались за пределами города.
С вечера Киевскую область атаковали дроны-камикадзе, запущенные с территории России.
Ночью 19 ноября аналитики DeepState обновили карты фронта.
Согласно данным специалистов, солдаты российской армии продвинулись возле нескольких населенных пунктов.
Враг продвинулся в Калиновке, Торецке, Курахово, Берестках,
Аналитики также добавили, что силы противника продвинулись возле Часового Яра, Погребков, Юрьевки, Раздольного.