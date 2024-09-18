"Хлопок" в России, атака "Шахедов" на Украину: хронология 938 дня войны
Украинское сопротивление российской агрессии продолжается третий год. Силы обороны сдерживают вражеское наступление на Востоке. "Неизвестные" беспилотники атакуют ряд регионов страны-агрессора. Оккупанты терроризируют наше государство "Шахедами".
Какова ситуация на фронте, детали операции на Курщине, договоренности о военной помощи, последствия российских обстрелов, рассказывает 24 Канал.
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Ночью взрывы раздавались по меньшей мере в Смоленской, Орловской, Брянской, Тульской, Тверской и Ярославской областях. Местные сообщают о поражении склада с боеприпасами в Тверской области – городе Торопец. Тем временем в Ярославской области мог взорваться склад с горюче-смазочными материалами. Ночью дроны атаковали южные, центральные, западные и северные регионы. В частности, под ударом находилась столица. Утром враг враг запустил новые "Шахеды". Воздушные силы пишут, есть дроны на Черниговщине и на Сумщине – курс на север.
В России раздавались взрывы в нескольких областях
Оккупанты массированно атаковали Украину "Шахедами"
Ночью взрывы раздавались по меньшей мере в Смоленской, Орловской, Брянской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.
Местные сообщают о поражении склада с боеприпасами в Тверской области – городе Торопец.
Тем временем в Ярославской области мог взорваться склад с горюче-смазочными материалами.
Ночью дроны атаковали южные, центральные, западные и северные регионы. В частности, под ударом находилась столица.
Утром враг враг запустил новые "Шахеды". Воздушные силы пишут, есть дроны на Черниговщине и на Сумщине – курс на север.