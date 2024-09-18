"Хлопок" в России, атака "Шахедов" на Украину: хронология 938 дня войны

Украинское сопротивление российской агрессии продолжается третий год. Силы обороны сдерживают вражеское наступление на Востоке. "Неизвестные" беспилотники атакуют ряд регионов страны-агрессора. Оккупанты терроризируют наше государство "Шахедами".

Какова ситуация на фронте, детали операции на Курщине, договоренности о военной помощи, последствия российских обстрелов, рассказывает 24 Канал.

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