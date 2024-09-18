"Хлопок" в России, атака "Шахедов" на Украину: хронология 938 дня войны

18 сентября 2024, 06:19
Читати новину українською
Автор: Анастасия Колесникова

Украинское сопротивление российской агрессии продолжается третий год. Силы обороны сдерживают вражеское наступление на Востоке. "Неизвестные" беспилотники атакуют ряд регионов страны-агрессора. Оккупанты терроризируют наше государство "Шахедами".

Какова ситуация на фронте, детали операции на Курщине, договоренности о военной помощи, последствия российских обстрелов, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Отдайте Донбасс": The Washington Post спросили, готовы ли украинцы уступить территории

06:11, 18 сентября

В России раздавались взрывы в нескольких областях

Ночью взрывы раздавались по меньшей мере в Смоленской, Орловской, Брянской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.

Местные сообщают о поражении склада с боеприпасами в Тверской области – городе Торопец.

Тем временем в Ярославской области мог взорваться склад с горюче-смазочными материалами.

06:09, 18 сентября

Оккупанты массированно атаковали Украину "Шахедами"

Ночью дроны атаковали южные, центральные, западные и северные регионы. В частности, под ударом находилась столица.

Утром враг враг запустил новые "Шахеды". Воздушные силы пишут, есть дроны на Черниговщине и на Сумщине – курс на север.