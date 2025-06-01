Взрывы раздаются в России и Крыму: возможно, атакован завод дронов "Атлант АЭРО" в Таганроге

В России сообщают о взрывах и работе ПВО в Таганроге и Ростове, неспокойно во временно оккупированном Крыму. В Таганроге, вероятно атакован завод дронов "Атлант АЭРО".

На видео слышно мощные взрывы в Таганроге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Взрывы раздаются по России

В российском Таганроге сообщают о прилетах ударных БпЛА по заводу "Атлант АЭРО". Это предприятие изготавливает беспилотники, а также космическое и подобное ему оборудование. На территории завода пожар.

В ЦПД добавили, что этот завод привлечен к проектам по производству дронов "Орион", комплексов РЭБ и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

Мощные взрывы в российском Таганроге: смотрите видео

В Ростове также неспокойно. Сообщают об атаке дронов на нефтебазу.

БпЛА ударили по нефтебазе в Ростове: смотрите видео (осторожно, ругань!)

Тем временем крымские телеграмм-каналы сообщают о БпЛА над Джанкоем. В городе, как утверждается, работает ПВО. Взрывы также слышат в Керчи.