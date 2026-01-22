Украина ударила по дорогим объектам ПВО россиян и нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз"

Украинские военные отчитались о новой атаке на Россию. Под прицелом оказался ряд объектов ПВО врага и нефтяной терминал "Таманьнефтегаз".

Атака была осуществлена в ночь на 22 января. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие последствия атак на Россию и ВОТ?

Нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" расположен в населенном пункте Волна Краснодарского края.

Объект задействован в обеспечении российских вооруженных сил.

Зафиксировано попадание в цель – произошли взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется,

– отметили в Генштабе.

Также был поражен ряд российских объектов во временно оккупированном Крыму.

Там зафиксированы следующие попадания:

в Либкнехтовке – радиолокационная станция 59Н6-Е "Противник-ГЭ",

в Евпатории – радиолокационная станция 55Ж6 "Небо-У"

в Русаковке – радиолокационная станция 55Ж6М "Небо-М".

Масштаб ущерба уточняется. ️

Оккупанты были под прицелом и на других оккупированных территориях:

склад хранения БпЛА в Новогригорьевке на Херсонщине,

командно-наблюдательный пункт роты 76 ДШД и сосредоточение живой силы противника из состава 74 ОМСБР в Селидово в Донецкой области.

Военные также уточнили последствия поражения склада боеприпасов 101 ОБрМТО в Дебальцево в Донецкой области. После атаки там возникла дальнейшая масштабная детонация.

