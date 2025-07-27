Ежегодный парад на день ВМФ в Санкт-Петербурге отменили из-за "крупнейшей атаки дронов"

Ленинградская область 27 июля подверглась масштабной воздушной атаке – в регионе фиксировали более десяти беспилотников. В Санкт-Петербурге должен был состояться военно-морской парад, но его отменили из соображений безопасности.

Ранее таких атак область не испытывала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное медиа "Агентство".

Смотрите также Западные санкции "душат" Калининград: какие проблемы переживает регион

Как атака БпЛА заставила россиян отменить парад флота в Санкт-Петербурге?

Губернатор области Александр Дрозденко объявил о воздушной тревоге в 06:35, а уже через час Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково. По словам Дрозденко, до 10:00 было уничтожено более десяти дронов. Их обломки упали в Ломоносовском районе, Гатчине и в его окрестностях. В Ломоносовском районе в результате падения одного из беспилотников вспыхнул пожар, вероятно, есть 1 пострадавшая.

Впоследствии количество сбитых дронов возросло – обломки дронов упали под Кингисеппом и на территории промзоны в Приморске. Из-за ограничений в аэропорту Пулково, по информации российских СМИ, было задержано более 100 рейсов.

Минобороны России в своей сводке указало общее количество сбитых дронов по стране – 99, однако об атаке на Ленинградскую область не упомянуло. Основной удар, по заявлению военных, пришелся на Брянскую область.

Самая крупная атака беспилотников на Ленинградскую область произошла в день российского ВМФ, когда в Санкт-Петербурге был запланирован большой военно-морской парад. Однако все мероприятия были отменены впервые с 2017 года, когда парад начали проводить ежегодно.

Представитель Путина Дмитрий Песков объяснил это "общей ситуацией и соображениями безопасности".

Напомним, дроны атаковали Ленинградскую область 27 июля. В связи с этим в петербургском аэропорту Пулково временно прекратили взлет и посадку самолетов.