Хаос нарастает: Россия имеет проблемы из-за регулярных атак украинских дронов

Украина продолжает эффективно атаковать российские военные объекты. Наши военные пользуются хронической проблемой российской армии.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что Украина действительно достигла успеха в разработке ударных беспилотников. Наше государство достигло тут значительных высот. И это только начало.

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Россия имеет хроническую проблему

Как отметил Грабский, Украина успешно использует хроническую проблему российской армии. Прежде всего это отсутствие координации и взаимодействия. Так и происходят ситуации, когда российская ПВО атакует собственный вертолет.

Чем дальше от линии фронта находится враг – тем он менее напуган. Соответственно там слабее готовятся к возможным атакам. Этим удается пользоваться.

Относительно того, достигнет ли враг какого-то более структурированного подхода, то, позвольте высказать предположение, что вряд ли. Чем больше будем бить вглубь территории врага – тем больше хаоса будем наблюдать,

– подчеркнул Грабский.

Напомним, в ночь на 9 апреля в России снова фиксировали различные беспилотники. Там рассказывали о атаке более 150 различных дронов.