Атаки по территории России не рассчитаны на то, чтобы изменить отношение россиян к войне. Это довольно неблагодарное дело. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что удары выполняют другие задачи.

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Утром 20 августа в Москве снова ограничивали работу двух гражданских аэропортов "Внуково" и "Домодедово". Россиянам приходилось вводить план "Ковер" через угрозу БпЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что якобы дроны атаковали столицу, но ПВО "сбило" цели. Собственно, как всегда.

На что влияют атаки

В британской разведке сообщили, что россияне находятся под сильным давлением из-за постоянных атак неизвестных дронов.

Все эти удары по территории России какой-то третьей стороной не повлияют на ментальность или мировоззрение россиян. Это не вынудит их выйти на улицы, на протесты против войны. Россияне – это аморфная, беспозвоночная масса,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Не стоит возлагать особые надежды на русское общество. После 15 месяцев войны стало ясно, что они готовы терпеть даже удары по своей территории, но не будут делать ничего для того, чтобы это остановить.

"Эти прилеты имеют другую пользу. Например, когда прилетело по "Москва-Сити", несколько недель нормально не могли работать офисы" основных российских министерств, участвующих в поддержке войны", – заметил военный обозреватель.

Недавно на аэродроме в Новгороде что-то взорвалось. Там размещались стратегические бомбардировщики Ту-22М3, переносящие ракеты Х-22. Министерство обороны России подтвердило повреждение якобы 1 самолета.

Александр Коваленко об эффекте от ударов по России: смотрите видео

Почему прилетело в Курский вокзал

Кроме того, в ночь на 20 августа мощный прилет был зафиксирован на Курском вокзале. В результате удара легких травм получили пять человек.

Курский вокзал, казалось бы, гражданский объект. Но вопрос в том, почему этот "НЛО" упал на Курском вокзале. По-видимому, работала российская РЭБ, которая не позволила этому "НЛО" уничтожить нужный объект. И оно просто упало на сам вокзал,

– отметил Коваленко.

С другой стороны, Курский вокзал – это одна из логистических ветвей оккупантов, через которую транзитом идет оружие, техника, боеприпасы. Возможно, неизвестный дрон должен был попасть в один из таких эшелонов.

"Каждую эту ситуацию следует рассматривать не как элемент, который влияет на россиян, чтобы они вышли на улицы. Это тактические действия, которые уменьшают возможности России в любом формате поддерживать войну против Украины", – подытожил военный обозреватель.

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