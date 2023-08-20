Атаки по території Росії не розраховані на те, щоб якось змінити ставлення росіян до війни. Це доволі невдячна справа. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що удари виконують інші завдання.

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Вранці 20 серпня у Москві знову обмежували роботу двох цивільних аеропортів "Внуково" та "Домодєдово". Росіянам доводилось вводити план "Ковьор" через загрозу БпЛА. Мер Москви Сєргєй Собянін повідомив, що начебто дрони атакували столицю, але ППО "збила" цілі. Власне, як і завжди.

На що впливають атаки

У британській розвідці повідомили, що росіяни перебувають під сильним тиском через постійні атаки невідомих дронів.

Усі ці удари по території Росії якоюсь третьою стороною не матимуть впливу на ментальність чи світогляд росіян. Це не змусить їх вийти на вулиці, на протести проти війни. Росіяни – це аморфна, безхребетна маса,

– наголосив Олександр Коваленко.

Не варто покладати особливі надії на російське суспільство. Після 15 місяців війни стало зрозуміло, що вони готові терпіти навіть удари по своїй території, але не робитимуть нічого для того, аби це зупинити.

"Ці прильоти мають іншу користь. Наприклад, коли прилетіло по "Москва-Сіті", кілька тижнів нормально не могли працювати офіси основних російських міністерств, які беруть участь у підтримці війни", – зауважив військовий оглядач.

Нещодавно на аеродромі у Новгороді щось вибухнуло. Саме там розміщувались стратегічні бомбардувальникиТу-22М3, що переносять ракети Х-22. Міністерство оборони Росії підтвердило пошкодження начебто 1 літака.

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Чому прилетіло у Курський вокзал

Крім того, в ніч на 20 серпня потужний приліт зафіксували на Курському вокзалі. Внаслідок удару легких травм зазнало п'ятеро осіб.

Курський вокзал, здавалося б, цивільний об'єкт. Але питання в тому, чому це "НЛО" впало на Курському вокзалі. Мабуть, працювала російська РЕБ, яка не дозволила цьому "НЛО" знищити потрібний об'єкт. І воно просто впало на сам вокзал,

– зазначив Коваленко.

З іншого боку, Курський вокзал – це одна з логістичних гілок окупантів, через яку транзитом йде зброя, техніка, боєприпаси. Тож, можливо, невідомий дрон мав поцілити в один з таких ешелонів.

"Кожну цю ситуацію варто розглядати не як елемент, який впливає на росіян, щоб вони вийшли на вулиці. Це тактичні дії, які зменшують можливості Росії у будь-якому форматі підтримувати війну проти України", – підсумував військовий оглядач.

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