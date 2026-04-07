Огонь и разрушения: каковы последствия последних точных атак на порты и НПЗ России

Силы обороны Украины нанесли очередные удары по России в ночь на 7 апреля. В частности, поражен нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл".

Кроме того, военные уточнили последствия атак 5 апреля. Об этом сообщает Генштаб.

Что было под прицелом 5 и 7 апреля в России?

️Атакованный 7 апреля нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" расположен в населенном пункте Слободка Ленинградской области.

Там поражены 3 резервуара, принадлежащих предприятию "Транснефть-Балтика". Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Эта цель важна для экспортной инфраструктуры нефтепродуктов страны-террористки. Средства от ее функционирования идут на войну против Украины.

Кроме того, уточнено, что 5 апреля в результате атаки на порт "Транснефть-Порт Приморск" было повреждено 3 резервуара типа РВСП-20000. На месте загорелись нефтепродукты.

Справочно. РВСП-20000 – резервуар объемом 20 000 метров кубических. Это типовая конструкция, которую используют для длительного хранения нефти, нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей.

5 апреля также под прицелом был ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Там повреждены элементы установок первичной переработки сырой нефти АВТ-6 и АВТ-1 и установки 19/6, которую используют в производстве нефтяных битумов – продуктов переработки нефти.

