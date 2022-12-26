Украинские беспилотники могут доставать и до Москвы, – генерал армии Украины

В ночь на 26 декабря в российском Энгельсе снова случился "хлопок" на аэродроме. Российские пропагандисты заявили, что над ним якобы сбили беспилотник.

На фоне этого генерал армии Украины, экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что украинские беспилотники могут долетать и до центра всех бед – до Москвы.

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Украина наращивает ценные ресурсы

По словам Николая Григорьевича, сегодня оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины наращивает дальнобойные ресурсы, а также определяет стратегические вражеские объекты. Поэтому теперь действия России не будут безнаказанными.

В частности, ОПК уже установил линейки по производству:

дальнобойных ракетных комплексов, бьющих до 1000 километров,

БПЛА, летящих и за 600, и за 800, и за 1 200 километров.

Мы можем доставать не только до Энгельса, но и до Москвы и дальше. Поэтому ОПК Украины продолжает наращиваться этот ресурс,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Когда будут удары по Кремлю

Что касается стратегических объектов врагов, то в Украине определяются базы бомбардировщиков, где стоят "Калибры", а также другие центры с системами пуска, которые нацелены на нас. Поскольку действия России являются актами терроризма и геноцида, эти объекты, по словам Маломужа, являются законными целями нашего государства.

Имелись отдельные факты, которые мы показали по аэродромам в Крыму и другим объектам на территории РФ. Теперь действия врага не будут безнаказанными, а будут вычисляться центры запусков, выявляться их координаты и на упреждение наноситься удары,

– отметил генерал.

Также он подчеркнул, что украинский хлопок может расцветать в Беларуси, где размещаются самолеты МиГ-31 и ОТРК "Искандеры". Более того, это уже осознает самопровозглашенный лидер северного соседа Александр Лукашенко.

Что касается Кремля, то в ближайшее время подобных ударов не будет. "Однако когда начнется наступательная операция стратегического уровня и режим в РФ будет шататься, а объекты в Кремле будут нести угрозу нашему государству, то тогда может быть принято соответствующее решение относительно таких ударов. Но это уже будет в самый решающий момент, когда будет падать или сдаваться кремлевский режим, тогда может и встать вопрос конкретно Москвы", – заметил Маломуж.

Взрывы в Энгельсе 26 декабря: коротко