На тлі цього генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що українські безпілотники можуть долітати й до центру усіх бід – до Москви.

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Україна нарощує цінні ресурси

За словами Миколи Григоровича, сьогодні оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України нарощує далекобійні ресурси, а також визначає стратегічні ворожі об'єкти. Тому тепер дії Росії не будуть безкарними.

Зокрема, ОПК вже встановив лінійки з виробництва:

далекобійних ракетних комплексів, які б'ють до 1000 кілометрів,

БПЛА, які летять і за 600, і за 800, і за 1 200 кілометрів.

Ми можемо діставати не тільки до Енгельса, а й до Москви й далі. Тому ОПК України продовжує нарощуватися цей ресурс,

– підкреслив Микола Маломуж.

Коли будуть удари по Кремлю

Щодо стратегічних об'єктів ворогів, то в Україні наразі визначаються бази бомбардувальників, де стоять "Калібри", а також інші центри з системами пуску, які націлені на нас. Оскільки дії Росії є актами тероризму та геноциду, то ці об'єкти, за словами Маломужа, є законними цілями нашої держави.

Були окремі факти, які ми показали по аеродромах у Криму та інших об'єктах на території РФ. Тепер дії ворога не будуть безкарними, а будуть вираховуватися центри запусків, виявлятися їхні координати й на упередження завдаватися удари,

– зазначив генерал.

Також він підкреслив, що українська бавовна може розцвітати у Білорусі, де розміщуються літаки МіГ-31 та ОТРК "Іскандери". Ба більше, це уже усвідомлює самопроголошений лідер північного сусіда Олександр Лукашенко.

Щодо Кремля, то найближчим часом таких ударів не буде. "Однак, коли почнеться наступальна операція стратегічного рівня і режим у РФ буде хитатися, а об'єкти у Кремлі нестимуть загрозу нашій державі, то тоді може бути прийняте відповідне рішення щодо таких ударів. Але це вже буде у найвирішальніший момент, коли буде падати або здаватися кремлівський режим, то тоді може і постати питання конкретно Москви", – зауважив Маломуж.

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