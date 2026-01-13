В российском Таганроге мог быть атакован завод "Атлант Аэро"
- В Таганроге мог быть атакован завод "Атлант Аэро", который производит боевые беспилотники и космическую продукцию.
- Завод является важным производителем FPV систем управления и комплексов РЭБ и начал работу в 2023 году.
В России мог быть атакован завод "Атлант Аэро" в Таганроге. Он производит боевые беспилотники.
Завод также производит продукцию космической отрасли России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Что известно об атаке на завод "Атлант Аэро"?
В российском Таганроге мог быть атакован завод "Атлант Аэро". Об этом сообщают местные жители.
Этот завод производит беспилотники и другие летательные аппараты, в частности космическая и оборудование для них. Сейчас предприятие является важным производителем боевых беспилотников, в частности FPV систем управления и комплексов РЭБ. Он начал работу относительно недавно – в 2023 году.
Ранее в Орле была атакована ТЭЦ
Вечером 12 января дроны атаковали Орловскую область России. Там раздавались взрывы, после которых можно было увидеть закутанную в дым местную ТЭЦ.
ТЭЦ в Орле не впервые стала целью ударов. Последний раз она была атакована всего несколько дней назад – 9 января.