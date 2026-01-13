В России мог быть атакован завод "Атлант Аэро" в Таганроге. Он производит боевые беспилотники.

Завод также производит продукцию космической отрасли России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что известно об атаке на завод "Атлант Аэро"?

В российском Таганроге мог быть атакован завод "Атлант Аэро". Об этом сообщают местные жители.

Этот завод производит беспилотники и другие летательные аппараты, в частности космическая и оборудование для них. Сейчас предприятие является важным производителем боевых беспилотников, в частности FPV систем управления и комплексов РЭБ. Он начал работу относительно недавно – в 2023 году.

В Таганроге атакован завод "Атлант Аэро": дивитсья видео

Взрывы в Таганроге: смотрите видео

Ранее в Орле была атакована ТЭЦ