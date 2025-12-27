Показатель эффективности: почему на Западе несколько напуганы украинскими ударами вглубь России

Украина усилила атаки по территории России. Наши военные теперь бьют не только по военным целям страны-агрессора, но и по нефтяным и газовым. Однако это уже начало пугать Запад.

Наше государство ударами вглубь России наносит значительный финансовый ущерб России. Это уменьшает ее способности вести войну. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что все благодаря тому, что в Украине значительно улучшились способности изготавливать собственные беспилотники.

Почему на западе боятся за Россию?

Дмитрий Жмайло подчеркнул, что украинские возможности по производству дальнобойных дронов выросли примерно на 900%. Кроме того, Украина старается максимально снизить цену за изготовление одного дрона, чтобы их на вооружении становилось больше.

Высшее военно-политическое руководство Украины заявляло, что мы можем выйти на показатель 200 дальнобойных дронов в день. Это позволит формировать резервы для ответных ударов по России,

– сказал он.

Для этого Украине нужно очень много средств поражения, ведь на один дрон, который прилетает по России, приходится 9 сбитых.

Несмотря на это, важно, что нашему государству удается увеличивать дальнобойность ударов, говорится о расстоянии от 1,5 до 2 тысяч километров. Это свидетельствует о истощенности российской ПВО.

"Но если раньше, при Джо Байдене, нам американцы говорили атаковать военные цели, то сейчас Дональд Трамп даже ценой своего рейтинга начинает спасать Россию. Это последствия украинских ударов", – отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он также добавил, что хоть на Западе и есть страх, что Украина проиграет, но там все же больше боятся, что обвалится Россия.

