Показатель эффективности: почему на Западе несколько напуганы украинскими ударами вглубь России
- Украина увеличила производство дальнобойных беспилотников на 900% и планирует производить до 200 дронов в день.
- Запад, вероятно, обеспокоен украинскими ударами по России, поскольку это может привести к обвалу российской экономики.
Украина усилила атаки по территории России. Наши военные теперь бьют не только по военным целям страны-агрессора, но и по нефтяным и газовым. Однако это уже начало пугать Запад.
Наше государство ударами вглубь России наносит значительный финансовый ущерб России. Это уменьшает ее способности вести войну. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что все благодаря тому, что в Украине значительно улучшились способности изготавливать собственные беспилотники.
Почему на западе боятся за Россию?
Дмитрий Жмайло подчеркнул, что украинские возможности по производству дальнобойных дронов выросли примерно на 900%. Кроме того, Украина старается максимально снизить цену за изготовление одного дрона, чтобы их на вооружении становилось больше.
Высшее военно-политическое руководство Украины заявляло, что мы можем выйти на показатель 200 дальнобойных дронов в день. Это позволит формировать резервы для ответных ударов по России,
– сказал он.
Для этого Украине нужно очень много средств поражения, ведь на один дрон, который прилетает по России, приходится 9 сбитых.
Несмотря на это, важно, что нашему государству удается увеличивать дальнобойность ударов, говорится о расстоянии от 1,5 до 2 тысяч километров. Это свидетельствует о истощенности российской ПВО.
"Но если раньше, при Джо Байдене, нам американцы говорили атаковать военные цели, то сейчас Дональд Трамп даже ценой своего рейтинга начинает спасать Россию. Это последствия украинских ударов", – отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Он также добавил, что хоть на Западе и есть страх, что Украина проиграет, но там все же больше боятся, что обвалится Россия.
Взрывы на территории России: последние новости
Украинские спецслужбы 25 декабря 2025 года атаковали нефтегазовые объекты России. Известно о попадании в порту Темрюк и Оренбургском газоперерабатывающем заводе.
Украина использовала западное оружие, чтобы атаковать российский нефтеперерабатывающий завод. Взрывы прогремели в Новошахтинске Ростовской области. Там вспыхнул масштабный пожар.
В Волгограде прогремело более 20 взрывов. Местные жители сообщали о вспышках в небе. Это, вероятно, была атака беспилотниками.