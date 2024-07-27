Пораженные ТУ-22М3 и вертолеты: показываем на карте аэродромы и предприятие, которые атаковало ГУР

Дроны ГУР атаковали российские военные аэродромы и авиастроительное предприятие. В результате этих операции враг потерял бомбардировщик и вертолеты.

В частности были атакованы цели в Московской, Самарской, Саратовской, Рязанской и Мурманской областях.

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Где были уничтожены вертолеты

21 июля ГУР МО поразило 2 вертолета Ми-28 и Ка-226 в Московской области на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов".

АО "НЦВ Миль и Камов" – это авиастроительное предприятие, которое специализируется на разработке, производстве и ремонте вертолетов (линейки Ми и Ка), а также других винтокрылых летательных аппаратов.

Где размещен завод под Москвой, где были поражены вертолеты: показываем на карте

Кроме этого, 24 июля в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома министерства обороны России "Кряж" в городе Самара.

Аэродром "Кряж" в Самаре: карта

Атаки на 3 аэродрома 27 июля: где они размещены

Также 27 июля дроны ГУР МОУ ударили по трем военным аэродромам России: в городе Энгельс Саратовской области, по "Дягилево" в Рязанской области и аэродрому "Оленья" в Мурманской области.

На последнем был поврежден сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Стоит отметить, что от украинской границы до аэродрома "Оленья" около 1800 километров.

Аэродром "Оленья" на карте:

Аэродром в Дягилево на карте:

Аэродром "Энгельс" на карте: