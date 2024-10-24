"Да, дронов действительно не было": Путина спросили о взрывах в России, которые вызвала война в Украине

С тех пор, как Россия напала на Украину, на территории самой страны-агрессора периодически что-то пылает, горит и взрывается. Путин объяснил, почему россияне должны смириться с атаками дронов.

24 октября глава Кремля дал пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС, который прошел в Казани. Журналист BBC поинтересовался у диктатора, как его заявления о глобальной стабильности и безопасности коррелируют с его действиями в последние два с половиной года и вторжением в Украину.

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Что сказал Путин

Представитель издания напомнил Путину, что до начала полномасштабной войны не было ни атак дронов, ни обстрелов российских городов.

В ответ политик признал, что "дронов действительно не было". Но по его мнению, была гораздо худшая ситуация – Запад указывал России на ее место. Глава Кремля снова начал жаловаться, что союзники не выполнили "настойчивые и постоянные" требования Москвы по НАТО и Украине.

Такое игнорирование потребностей России, по версии Путина, могло привести к "скатыванию" ее "в разряд второстепенных государств, выполняющих исключительно функцию сырьевых придатков". Фактически диктатор признал, что война – это месть за его неудовлетворенные имперские амбиции.

К слову, Путин прокомментировал присутствие северокорейских войск в России.