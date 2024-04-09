Власти России используют интересную технологию для пропаганды – сказать частичную правду, но не признавать успехи Вооруженных Сил Украины. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что россияне иногда говорят, что "сбитые" беспилотники Украины падают на крыши российских заводов и подрываются.
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Тактика России
В социальных сетях есть много видео, где россияне снимают украинские беспилотники в небе, которые летят к заранее определенным целям.
Все, кто это видел понимают, что беспилотник попал туда куда должен был, но Россия говорит, что беспилотник был сбит и сдетонировали его обломки. Россия это делает, чтобы минимизировать успехи ВСУ. Вроде бы Россия все сбивает, но обломки детонируют,
– рассказал Тизенгаузен.
Политтехнолог подчеркнул, что это классика информационной военной пропаганды России. Они применяют ее повсюду.
После выборов в России изменилась риторика
Борис Тизенгаузен заметил, что сразу после выборов в России Владимир Путин позволил называть войну в Украине войной. После этого пропагандисты перестали так часто использовать слова-замены "хлопок", "задымление" и другие.
Они все больше погружаются в реальную войну в информационном поле. Делают это потому, что не может уже третий год продолжаться так называемая "СВО" с погибшими, ракетами, которые прилетают и с эвакуацией из Белгорода,
– сказал политтехнолог.
Взрывы в России: последние новости
- В Воронеже 9 апреля раздавались взрывы. Местный губернатор сообщил, что в регионе объявлен режим опасности из-за возможных атак беспилотников.
- В Белгороде также были громкие звуки взрывов и дым. В воскресенье, 7 апреля, местные телеграмм-каналы сообщили, что вблизи села Репное в Белгородском районе "что-то взорвалось", на месте событий работали оперативные службы.
- Оккупанты сообщили об атаке неизвестных беспилотников в Курской области. По их данным, бывший спиртзавод стал объектом нападения. Губернатор Курской области утверждает, что "украинский беспилотник" уничтожил здание бывшего спиртзавода возле села Гуево Суджанского района, вызвав пожар.