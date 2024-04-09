Влада Росії використовує цікаву технологію для пропаганди – сказати часткову правду, але не визнавати успіхи Збройних Сил України. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що росіяни іноді говорять, що "збиті" безпілотники України падають на дахи російських заводів і підриваються.

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Тактика Росії

У соціальних мережах є багато відео, де росіяни знімають українські безпілотники в небі, які летять до заздалегідь визначених цілей.

Всі, хто це бачив розуміють, що безпілотник поцілив туди куди мав, але Росія каже, що безпілотник був збитий і здетонували його уламки. Росія це робить, щоб мінімізувати успіхи ЗСУ. Начебто Росія все збиває, але уламки детонують,

– розповів Тизенгаузен.

Політтехнолог підкреслив, що це класика інформаційної воєнної пропаганди Росії. Вони застосовують її всюди.

Після виборів у Росії змінилась риторика

Борис Тизенгаузен зауважив, що одразу після виборів у Росії Владімір Путін дозволив називати війну в Україні війною. Після цього пропагандисти перестали так часто використовувати слова-заміни "хлопок", "задимлєніє" та інші.

Вони дедалі більше занурюються у реальну війну в інформаційному полі. Роблять це тому, що не може вже третій рік тривати так звана "СВО" із загиблими, ракетами, які прилітають та з евакуацією з Бєлгорода,

– сказав політтехнолог.

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