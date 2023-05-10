"Никакого отношения не имеем": после взрывов в России Притула подарил Стерненко веточку хлопка

Волонтер Сергей Притула намекнул, что к "хлопку" в России могут быть причастны украинцы. Он напомнил, как раньше люди донатили на дроны.

Важное обращение к украинцам Притула записал вместе с активистом и волонтером Сергеем Стерненко. Более того, они показали кадры запуска "неизвестных дронов".

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"Никакого отношения не имеем"

Волонтеры опубликовали кадры, на которых "неизвестные" запускают беспилотники. Притула подчеркнул, что "никакого отношения" к этому нет.

"Помните наш большой сбор средств "На месть"? Дроны-камикадзе UAV с дальностью полета до 1 000 км. Что ж… Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но в последнее время на некоторых российских нефтебазах было нелегко", – написал Приют в твиттере.

Кроме того, Притула в обращении несколько раз подчеркнул, что "никакого отношения" к "хлопку" в России нет ни он, ни украинцы, донатившие на дроны мести. Также волонтер подарил Стерненко веточку хлопка, намекая, что она будет чаще "заходить в гости" к кафирам.

Притула и Стерненко обратились к украинцам: смотрите видео

После публикации видео Стерненко также сделал громкое заявление.

Будем бомбить Россию каждый день,

– заинтриговал волонтер.

Активист рассказал, что не все взрывы в России также попадают в СМИ. Также не обо всех инцидентах волонтеры могут рассказать сейчас, однако Стерненко заявил, что отчитается полностью после победы.

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