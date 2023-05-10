"Никакого отношения не имеем": после взрывов в России Притула подарил Стерненко веточку хлопка
Источник:Сергей Притула
Волонтер Сергей Притула намекнул, что к "хлопку" в России могут быть причастны украинцы. Он напомнил, как раньше люди донатили на дроны.
Важное обращение к украинцам Притула записал вместе с активистом и волонтером Сергеем Стерненко. Более того, они показали кадры запуска "неизвестных дронов".
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"Никакого отношения не имеем"
Волонтеры опубликовали кадры, на которых "неизвестные" запускают беспилотники. Притула подчеркнул, что "никакого отношения" к этому нет.
"Помните наш большой сбор средств "На месть"? Дроны-камикадзе UAV с дальностью полета до 1 000 км. Что ж… Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но в последнее время на некоторых российских нефтебазах было нелегко", – написал Приют в твиттере.
Кроме того, Притула в обращении несколько раз подчеркнул, что "никакого отношения" к "хлопку" в России нет ни он, ни украинцы, донатившие на дроны мести. Также волонтер подарил Стерненко веточку хлопка, намекая, что она будет чаще "заходить в гости" к кафирам.
Притула и Стерненко обратились к украинцам: смотрите видео
После публикации видео Стерненко также сделал громкое заявление.
Будем бомбить Россию каждый день,
– заинтриговал волонтер.
Активист рассказал, что не все взрывы в России также попадают в СМИ. Также не обо всех инцидентах волонтеры могут рассказать сейчас, однако Стерненко заявил, что отчитается полностью после победы.
Сбор "На месть": что известно
- В прошлом году 10 октября произошел самый массированный к тому времени ракетный обстрел. После него Притула и Стерненко объявили сбор "На месть". Разъяренные украинцы за сутки собрали 352 миллиона гривен (9,6 миллиона долларов США).
- В общем, благотворительный фонд закупил 142 дрона трех типов с родной дальностью полета и полезной нагрузкой. Из собранных средств также приобрели еще БПЛА на нужды артиллеристов ВСУ.
- Сергей Притула раньше уже публиковал кадры работы дронов, на которые донатили украинцы В частности, один из БПЛА попал в зенитно-ракетный комплекс Тор М-2. Как следствие – техника выведена из строя, а двое оккупантов погибли.