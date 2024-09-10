В Тульской области дрон прилетел в топливно-энергетический объект

10 сентября 2024, 04:59
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Автор: Олесь Друкач

Пропагандисты пишут, что "сбитый" украинский дрон упал на объект топливно-энергетического комплекса. Это произошло ночью 10 сентября в Тульской области России.

Какой именно из объектов энергетики Тульской области стал местом "падения обломков" – пока не известно. Местные службы сообщают, как заметил 24 Канал, что никто не пострадал.

Этой же ночью В Подмосковье прогремела серия мощных взрывов, аэропорты закрыли из-за атаки БПЛА

Более того, "технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушена, ситуация на контроле". И еще, мол, 2 дроны сбили без последствий.

Коротко об атаке дронов на Россию 10 сентября

  • Ночью 10 сентября, как признают российские власти, на несколько областей России осуществлена "одна из самых массовых" атак беспилотниками.
  • Скажем, из Брянской области губернатор сообщал об аж 59 сбитых дронах. Еще около десятка БПЛА добрались до Подмосковья, похожая информация поступала из Калужской области.
  • По состоянию на 5 утра в сети много фото и видео падения обломков, пролета дронов и работы ПВО.

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