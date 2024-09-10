В Тульской области дрон прилетел в топливно-энергетический объект

Пропагандисты пишут, что "сбитый" украинский дрон упал на объект топливно-энергетического комплекса. Это произошло ночью 10 сентября в Тульской области России.

Какой именно из объектов энергетики Тульской области стал местом "падения обломков" – пока не известно. Местные службы сообщают, как заметил 24 Канал, что никто не пострадал.

Этой же ночью В Подмосковье прогремела серия мощных взрывов, аэропорты закрыли из-за атаки БПЛА

Более того, "технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушена, ситуация на контроле". И еще, мол, 2 дроны сбили без последствий.

Коротко об атаке дронов на Россию 10 сентября

Ночью 10 сентября, как признают российские власти, на несколько областей России осуществлена "одна из самых массовых" атак беспилотниками.

Скажем, из Брянской области губернатор сообщал об аж 59 сбитых дронах. Еще около десятка БПЛА добрались до Подмосковья, похожая информация поступала из Калужской области.

По состоянию на 5 утра в сети много фото и видео падения обломков, пролета дронов и работы ПВО.