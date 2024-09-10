В Тульской области дрон прилетел в топливно-энергетический объект
10 сентября 2024, 04:59Читати новину українською
Пропагандисты пишут, что "сбитый" украинский дрон упал на объект топливно-энергетического комплекса. Это произошло ночью 10 сентября в Тульской области России.
Какой именно из объектов энергетики Тульской области стал местом "падения обломков" – пока не известно. Местные службы сообщают, как заметил 24 Канал, что никто не пострадал.
Этой же ночью В Подмосковье прогремела серия мощных взрывов, аэропорты закрыли из-за атаки БПЛА
Более того, "технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушена, ситуация на контроле". И еще, мол, 2 дроны сбили без последствий.
Коротко об атаке дронов на Россию 10 сентября
- Ночью 10 сентября, как признают российские власти, на несколько областей России осуществлена "одна из самых массовых" атак беспилотниками.
- Скажем, из Брянской области губернатор сообщал об аж 59 сбитых дронах. Еще около десятка БПЛА добрались до Подмосковья, похожая информация поступала из Калужской области.
- По состоянию на 5 утра в сети много фото и видео падения обломков, пролета дронов и работы ПВО.