Який саме з об'єктів енергетики Тульської області став місцем "падіння уламків" – поки не відомо. Місцеві служби повідомляють, як зауважив 24 Канал, що ніхто не постраждав.

Цієї ж ночі У Підмосков'ї пролунала серія потужних вибухів, аеропорти закрили через атаку БпЛА

Ба більше, "технологічний процес та подання ресурсу споживачам не порушено, ситуація на контролі". І ще, мовляв, 2 дрони збили без наслідків.

Коротко про атаку дронів на Росію 10 вересня

Уночі 10 вересня, як визнає російська влада, на кілька областей Росії здійснена "одна з наймасовіших" атак безпілотниками.

Скажімо, з Брянської області губернатор повідомляв про аж 59 збитих дронів. Ще близько десятка БпЛА дісталися Підмосков'я, схожа інформація надходила з Калузької області.

Станом на 5 ранку у мережі багато фото та відео падіння уламків, прольоту дронів та роботи ППО.

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