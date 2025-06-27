Умеров анонсировал увеличение дальнобойных ударов по России

Украина периодически атакует Россию дронами. За время полномасштабной войны они начали преодолевать все больше расстояния, доставая врага в глубоком тылу. Минобороны обещает, что количество дальнобойных прилетов по агрессору будет расти.

Во время общения с журналистами Рустем Умеров рассказал, что в прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций. Она законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deepstrike), что позволило регулярно осуществлять высокоточные удары по критическим целям в глубине врага, передает 24 Канал.

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Украина увеличивает удары по России

Чиновник уточнил, что примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз.

По его словам, уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов.

Министр добавил, что Украина наращивает собственное производство дронов. На сегодня она может производить более 4 миллионов беспилотников в год.

Умеров уточнил, что подход к закупке дронов будет изменен. АОЗ вводит DOT Chain Defence. Он будет работать следующим образом: бригады видят "маркетплейс" дронов – каждая бригада заказывает то что ей нужно, а АОЗ это оплачивает.