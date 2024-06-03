В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, есть раненые, – СМИ

Российские журналисты информируют о пожаре на складе с оружием в Белгородской области. В результате возгорания есть раненые оккупанты.

В приграничной Белгородской области регулярно что-то происходит. То самолеты сбросят очередные бомбы, то произойдет пожар. Интересно, что Путин объяснил нападение на Украину якобы тем, что хочет защитить россиян. Но жители Белгородской области ежедневно в опасности из-за решения кремлевского диктатора.

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Что известно о пожаре на складе с боеприпасами на Белгородщине

Днем 2 июня вблизи хутора Гремучий Ивнянского района Белгородской области в лагере российских военных прогремел взрыв, который вызвал пожар на складе боеприпасов,

– написало издание ASTRA со ссылкой на источники.

Поскольку из-за пожара боеприпасы начали детонировать, то есть раненые. Семеро российских солдат в госпиталях с ранениями различной степени тяжести.

Предварительной причиной взрыва назвали неосторожное обращение с боеприпасами.

Журналисты отметили, что хутор Гремучий расположен примерно на 39 километров к северу от Белгорода. До границы с Украиной оттуда более 63 километров.

Согласно данным из Википедии, этот населенный пункт совсем крошечный – там живут 52 человека. А еще он расположен в восточной части украинской сплошной этнической территории – восточной Слобожанщине. Также одноименный хутор есть в Ростовской области.

Где расположен хутор Гремучий, в котором горел склад с боеприпасами: показываем на карте

Последние новости из Белгородской области

Журналисты ASTRA посчитали, что за три дня россияне сбросили на область три авиабомбы. А за сто дней войны бомбили ее более 80 раз, то есть почти каждый день.

В начале июня Силы обороны ударили по Белгородщине из HIMARS. Под удар попала установка С-300 или С-400.

Именно из этой области смертоносное железо летит на Харьковщину. Поэтому белгородцы сполна могут почувствовать, как это – когда война приходит в твой дом.

А еще Силы обороны научились сбивать российские разведывательные дроны "Орлан", которые оккупанты запускают перед обстрелами. Это делают благодаря БПЛА "Крыло". На что способен этот беспилотник – читайте здесь.