Российская ПВО во всей красе: в Брянской области сгорело почти все село

В Брянской области России из-за атаки украинских БпЛА сгорело почти все село. Помощь от властей местные жители не получают.

Селяне тушат пожары самостоятельно, потому что до них никому нет дела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Российское село в Брянской области почти сгорело

Россияне жалуются на постоянные обстрелы украинских БпЛА в Брянской области. Особенно мощные удары, говорят, наблюдают в Климовском районе.

3 мая местный губернатор сообщил, что ВСУ, мол, сбросили на село взрывные устройства с дронов. Из-за этого сгорели 6 домов.

Однако на этом беды не прекратились. Из-за того, что огонь никто не тушил, он перешел на другие дома. Так, их сгорело еще 10, а 25 получили повреждения.

Пожары местные жители пытаются тушить сами, потому что из-за страха перед ударами, пожарные туда не ездят. То же самое касается и медиков.

Жители села говорят, что через несколько дней от него может ничего не остаться.

В Брянской области почти сгорело село: смотрите видео