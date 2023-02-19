В Курской области России раздались взрывы: местных призвали скрыться в укрытии
Жители Курской области сообщают о громких взрывах. Также местным поступают SMS-сообщения об обстреле.
Очевидно, россияне снова обстреливают своих в Курской области, чтобы запугать местных жителей и ускорить "набор добровольцев". 19 февраля местных жителей региона приграничных с Украиной районов предупреждают об обстреле и просят перейти в укрытие, сообщает 24 Канал.
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Подробности инцидента
В обед 19 февраля жителям Суджа Курской области приходят СМС от службы по чрезвычайным ситуациям об обстреле. Также местные жители сообщают о громких звуках в Суджанском районе.
Местным активно приходят СМС-сообщения с просьбой перейти в укрытие.
Жителей Курской области предупреждают об "обстреле"
В сети даже появилось видео с "хлопками". Правда, звуки на этом видео напоминают "вылеты", а не "прилеты". Очевидно, россияне решили пойти на традиционный сценарий провокаций – обстрелять самих себя.
Взрывы в Курской области: смотрите видео
Интересно, что это уже не первые "хлопки" в Курской области 9 февраля. В частности, утром в воскресенье губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ якобы "трижды за утро сегодня обстреляли пограничную деревню Горналь Суджанского района". Никто не пострадал, но в 3 домах выбиты окна, иссечены кровли и фасады.
Отметим, что Курская область граничит с Сумской, приграничные которой российские захватчики ежедневно обстреливают из минометов.
Доигрались: днем раньше жители Курской области сидели без света
- В субботу 18 февраля Роман Старовойт пожаловался на проблемы с электроснабжением в двух приграничных населенных пунктах Курской области. Конечно, он заявил, что их причиной стали обстрелы.
- Речь идет о населенных пунктах Краснооктябрьском и Волфино. Кроме того, газораспределительную станцию повредили в той же Елизаветовке.
- Померещилось оккупантам еще и целых пять прилетов в районе села Горналь, что в Суджанском районе. Что касается попаданий в других населенных пунктах, то Старовойт приложил, что 2 снаряда упали на окраине Елизаветовки и недалеко от подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района.
- Отметим, что ВСУ не бьет по гражданским объектам России. Возможно, это провокация или просто следствие "кривой работы" их сил, которые утром того дня нанесли по приграничной территории Сумской области удары из минометов, пулеметов и артиллерии. В течение дня враг осуществил обстрелы 4 территориальных общин региона: Хотинской, Белопольской, Новослободской, Путивльской. Было зафиксировано свыше 75 прилетов.