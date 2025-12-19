Укр Рус
24 Канал Новости Украины В российском Орле пропал свет во время ракетной атаки: громко было и в других регионах
19 декабря, 02:58
2

В российском Орле пропал свет во время ракетной атаки: громко было и в других регионах

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • В российском городе Орел во время ракетной атаки на ТЭЦ были зафиксированы перебои с электроснабжением.
  • Взрывы также слышали жители Ростова и Воронежа.

Ночью 19 декабря в России было шумно. Под ракетной атакой, в частности, оказалась ТЭЦ в Орле.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.

Смотрите также Серия взрывов прогремела в Славянске-на-Кубани в России: под ударами, вероятно, местный НПЗ

Что известно об атаке на Россию?

Ряд телеграмм-каналов рассказал об атаке неизвестных ракет на города России. В частности, громко было в Орле.

В Орле прогремели взрывы: смотрите видео свидетелей

 

Мониторинговые ресурсы заявляют, что под ударом была орловская ТЭЦ. Во время атаки в городе зафиксировали перебои с электроснабжением. Свет также исчез в Ростове.

В сети показали момент удара по Орлу: смотрите видео очевидцев

 

Громко было и в Ростове: смотрите видео

 

Взрывы слышали жители Воронежа: смотрите видео свидетелей

 

Где в России атаковали в последнее время?