"Если вверх не смотреть – то их нет": почему россияне так глупо реагируют на дроновые нашествия
Россияне уже настолько привыкли к дроновым атакам, что решают просто не смотреть вверх. Такая реакция как минимум удивляет.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что граждане страны-агрессора совершенно не имеют причинно-следственных связей. Они считают виновными в дроновых атаках кого угодно – Украину, НАТО, Джо Байдена. Только не Владимира Путина, развязавшего войну.
Читайте также "Е**ть бомбуло, Геральт": как в Москве реагировали на падение беспилотника
"Это удивительный феномен – образ мышления россиянина. Не смотреть вверх, а если упадет – не смотреть на оторванную ногу, будто нет ее", – прокомментировал Тизенгаузен слова одной россиянки.
Женщина посоветовала не смотреть вверх, "чтобы не думать о плохом".
Борис Тизенгаузен о том, почему россияне странно реагируют на дроновые атаки: смотрите видео
Российская ПВО неэффективна
Столица страны-агрессора катастрофически незащищённая, но Владимир Путин вряд ли решится перебросить противовоздушную оборону с фронта.
В то же время, ПВО в российских городах может больше навредить, чем помочь. Так, известны случаи размещения зенитных пушек прямо во дворах жилых домов. Если их применят, могут пострадать люди.
Взрывы в России: последние новости
- Утром 11 августа в районе Карамишевской набережной взорвался беспилотник. Этот яркий момент попал в трансляцию чемпионата России по гребле. В то же время, пропагандистские СМИ сообщали об "успешной работе ПВО".
- Ранее произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Там производили большой спектр оптико-механических устройств – от биноклей до прицелов для танков. Уничтожение этого объекта является серьезной утратой для российского оборонпрома.
- В украинской разведке пообещали новые "сюрпризы" для жителей российской столицы. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что дроновые атаки обнажили всю российскую систему ПВО.