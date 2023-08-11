"Если вверх не смотреть – то их нет": почему россияне так глупо реагируют на дроновые нашествия

Россияне уже настолько привыкли к дроновым атакам, что решают просто не смотреть вверх. Такая реакция как минимум удивляет.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что граждане страны-агрессора совершенно не имеют причинно-следственных связей. Они считают виновными в дроновых атаках кого угодно – Украину, НАТО, Джо Байдена. Только не Владимира Путина, развязавшего войну.

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"Это удивительный феномен – образ мышления россиянина. Не смотреть вверх, а если упадет – не смотреть на оторванную ногу, будто нет ее", – прокомментировал Тизенгаузен слова одной россиянки.

Женщина посоветовала не смотреть вверх, "чтобы не думать о плохом".

Борис Тизенгаузен о том, почему россияне странно реагируют на дроновые атаки: смотрите видео

Российская ПВО неэффективна

Столица страны-агрессора катастрофически незащищённая, но Владимир Путин вряд ли решится перебросить противовоздушную оборону с фронта.

В то же время, ПВО в российских городах может больше навредить, чем помочь. Так, известны случаи размещения зенитных пушек прямо во дворах жилых домов. Если их применят, могут пострадать люди.

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