Украина переиграла Путина: какой шаг уничтожил доходы РФ от конфликта в Иране

Украинские военные нашли эффективный способ, как ослаблять экономические возможности России. Речь идет о регулярных атаках по территории страны-агрессора, в частности по важным для Кремля предприятиям, которые поддерживают военные возможности оккупантов.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что удары по территории России надо продолжать. В частности говорится об атаках на объекты нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, нефтетранспортной отраслей и вообще обо всем, что касается российской нефти.

Как взрывы в России влияют на войну?

Геннадий Рябцев отметил, что эффект ударов по территории России превышает суммарные последствия для страны-агрессора от всех санкций, которые Запад внедрял против российской нефтегазовой отрасли за последние 3 года.

Нефтегазовые доходы России могут сократиться, ведь порт в Приморске – является одним из тех, через который проходило еженедельно около 10 танкеров. Всего, в зависимости от сезона, загружается от 25 до 35 танкеров,

– сказал он.

Однако эксперт по энергетике подчеркнул, что подобные удары не приведут к полной потере доходов. Речь идет о временном прекращении деятельности портов, которые атакует Украина.

Но то, что Россия будет получать меньше доходов от продажи нефтепродукции является подтверждением фактом.

Рябцев также отметил, что война в Иране способствовала улучшению финансового положения россиян, но из-за ударов по вражеским портам, Кремль все же потерял много денег.

Важно! Из-за войны на Ближнем Востоке значительно выросли цены на нефть. Вследствие этого США ослабили санкции против России, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Из-за этого Россия получила дополнительные доходы на сумму почти 8 миллиардов евро.

"Стоимость отгрузки сырья в российских портах (из-за войны в Иране – 24 Канал) выросла с 35 до 65 долларов за баррель. Это означает, что Россия могла бы от этого получить в течение нескольких недель 4,5 миллиарда долларов, если бы ее порты не атаковала Украина", – подчеркнул он.

Эксперт по энергетике добавил, что это, однозначно, очень подбадривает украинских военных, которые осознают последствия масштабных атак по территории России.

