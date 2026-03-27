Украина переиграла Путина: какой шаг уничтожил доходы РФ от конфликта в Иране
- Украинские военные проводят атаки на важные российские нефтеперерабатывающие объекты, что негативно влияет на доходы России от продажи нефтепродукции.
- Эксперт Геннадий Рябцев отметил, что такие удары имеют больший эффект, чем все западные санкции против России за последние три года.
Украинские военные нашли эффективный способ, как ослаблять экономические возможности России. Речь идет о регулярных атаках по территории страны-агрессора, в частности по важным для Кремля предприятиям, которые поддерживают военные возможности оккупантов.
Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что удары по территории России надо продолжать. В частности говорится об атаках на объекты нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, нефтетранспортной отраслей и вообще обо всем, что касается российской нефти.
Смотрите также Момент настал? Где и когда Путин готовится открыть второй фронт в Европе и как ответит НАТО
Как взрывы в России влияют на войну?
Геннадий Рябцев отметил, что эффект ударов по территории России превышает суммарные последствия для страны-агрессора от всех санкций, которые Запад внедрял против российской нефтегазовой отрасли за последние 3 года.
Нефтегазовые доходы России могут сократиться, ведь порт в Приморске – является одним из тех, через который проходило еженедельно около 10 танкеров. Всего, в зависимости от сезона, загружается от 25 до 35 танкеров,
– сказал он.
Однако эксперт по энергетике подчеркнул, что подобные удары не приведут к полной потере доходов. Речь идет о временном прекращении деятельности портов, которые атакует Украина.
Но то, что Россия будет получать меньше доходов от продажи нефтепродукции является подтверждением фактом.
Рябцев также отметил, что война в Иране способствовала улучшению финансового положения россиян, но из-за ударов по вражеским портам, Кремль все же потерял много денег.
Важно! Из-за войны на Ближнем Востоке значительно выросли цены на нефть. Вследствие этого США ослабили санкции против России, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Из-за этого Россия получила дополнительные доходы на сумму почти 8 миллиардов евро.
"Стоимость отгрузки сырья в российских портах (из-за войны в Иране – 24 Канал) выросла с 35 до 65 долларов за баррель. Это означает, что Россия могла бы от этого получить в течение нескольких недель 4,5 миллиарда долларов, если бы ее порты не атаковала Украина", – подчеркнул он.
Эксперт по энергетике добавил, что это, однозначно, очень подбадривает украинских военных, которые осознают последствия масштабных атак по территории России.
Украина атакует Россию: последние новости
Беспилотники ночью 23 марта 2026 года атаковали Ленинградскую область. Известно о поражении порта в Приморске. Это один из крупнейших российских экспортных нефтяных терминалов.
Украина беспилотниками атаковала российский порт Усть-Луга в Ленинградской области. Очевидцы сообщают о серьезном пожаре, что нанесло серьезный ущерб России, ведь этот объект может принимать примерно 700 тысяч баррелей нефти каждый день.
В России пострадал нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод. Эти предприятия играют важную роль в финансировании войны России против Украины. Из-за этих атак Россия потеряла много денег.