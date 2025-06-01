В Брянске прогремел мощный взрыв: возможно поражение ОТРК

Жители Брянска сообщили о взрывах в городе 5 июня. Очевидцы рассказали, что пожар вспыхнул возле местного аэродрома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о взрывах в Брянске

По словам местных жителей, взрывы в городе прогремели около 23:30. Очевидцы заявили, что возле аэропорта вспыхнул пожар.

"Возле аэропорта Брянска прогремели взрывы. Сообщается об атаке ВСУ", – написали оккупанты.

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Украинские OSINT-сообщества сообщили, что, вероятно, попадание было по российским системам ПВО и ОТРК возле аэропорта "Брянск".

К слову, в ночь на 5 июня дроны, вероятно, атаковали российский аэродром Миллерово. "ВСУ атакуют Ростовскую область беспилотниками: предварительно, враг пытается ударить по аэродрому в Миллерово", – уверяли оккупанты.

Тогда россияне жаловались, что БпЛА повредили сооружения, электропровода и машины в хуторе Сулин Ростовской области.