Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал информацию о том, что в российском Ейске было громко. По его словам, он видел эту информацию очень бегло.

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Представитель Воздушных сил отметил, что, по официальной информации, у россиян продолжаются учения с использованием взрывных устройств, однако верить российским пабликам не стоит, ведь они уже уничтожают в Украине целые эскадрильи F-16.

Будем надеяться, что у них там взрывалось нечто неприятное для них,

– сказал Игнат.

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