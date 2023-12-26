Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал информацию о том, что в российском Ейске было громко. По его словам, он видел эту информацию очень бегло.
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Россияне говорят, у них обучение
Представитель Воздушных сил отметил, что, по официальной информации, у россиян продолжаются учения с использованием взрывных устройств, однако верить российским пабликам не стоит, ведь они уже уничтожают в Украине целые эскадрильи F-16.
Будем надеяться, что у них там взрывалось нечто неприятное для них,
– сказал Игнат.
Взрывы в России: последние новости
- Утром 22 декабря в России заметили дроны. оккупанты жалуются, что это "атака ВСУ". Между тем, местные снимают все события и распространяют видеозаписи в сети. "Неизвестные дроны" были замечены в нескольких российских регионах. Сначала они были замечены в Брянской области. По данным местных телеграмм-каналов, один БПЛА был замечен неподалеку от нефтехранилища в Суражском районе накануне в 5 утра. Сообщается, что его якобы сбили, а в 500 метрах от него обнаружили второй дрон, который нес кумулятивный заряд с 22-килограммовой боевой частью.
- Главное управление разведки атаковало беспилотниками Брянскую область и московские аэропорты 19 декабря. Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР МО. Отмечают, что информация российских пропагандистов о якобы "сбитии" беспилотников – неправдива. В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" вводили план "Ковёр", было задержано несколько рейсов на вылет и на прилет
- В ночь на 17 декабря СБУ и ВСУ атаковали аэродром "Морозовск", расположенной в Ростовской области. Украинские дроны пролетели не менее 300 километров, чтобы достичь цели. Беспилотники нанесли повреждения технике, которая размещалась на военном объекте.