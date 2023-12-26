Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону прокоментував інформацію про те, що у російському Єйську було гучно. За його словами, він бачив цю інформацію дуже побіжно.
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Росіяни кажуть, у них навчання
Речник Повітряних сил зазначив, що, за офіційною інформацією, у росіян тривають навчання із використанням вибухових пристроїв, однак вірити російським паблікам не варто, адже вони вже знищують в Україні цілі ескадрильї F-16.
Будемо сподіватись, що у них там вибухало щось неприємне для них,
– сказав Ігнат.
Вибухи у Росії: останні новини
- Зранку 22 грудня у Росії помітили дрони. Окупанти бідкаються, що це "атака ЗСУ". Тим часом місцеві фільмують всі події та поширюють відеозаписи у мережі. "Невідомі дрони" були помічені у кількох російських регіонах. Спершу їх помітили у Брянській області. За даними місцевих телеграм-каналів, один БпЛА був помічений неподалік нафтосховища в Суразькому районі напередодні о 5 ранку. Повідомляється, що його нібито збили, а у 500 метрах від нього знайшли другий дрон, який ніс кумулятивний заряд із 22-кілограмовою бойовою частиною.
- Головне управління розвідки атакувало безпілотниками Брянську область та московські аеропорти 19 грудня. Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР МО. Наголошують, що інформація російських пропагандистів про нібито "збиття" безпілотників – неправдива. Водночас в аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" вводили план "Килим", було затримано кілька рейсів на виліт і на приліт.
- В ніч на 17 грудня СБУ та ЗСУ атакували аеродром "Морозовськ", що у Ростовській області. Українські дрони пролетіли щонайменше 300 кілометрів, щоб досягти цілі. Безпілотники завдали пошкоджень техніці, що розміщалася на військовому об'єкті.