В Ростове прогремела серия взрывов: в сети пишут о "хлопке" на важном заводе

Ночью в Ростове было довольно громко. В городе прогремело несколько мощных взрывов. На заводе, который ремонтирует бронетехнику, мог вспыхнуть пожар.

Ночью неизвестные беспилотники атаковали Воронежскую область. Очень громко было и в Ростове-на-Дону, передает 24 Канал со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

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"Хлопок" в Ростове

Отмечается, что в промежутке между 01:15 и 02:00 в Ростове прозвучало не менее 6 взрывов. После появились сообщения о пожаре и запахt горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается, в частности, модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом.

Также местные рассказывали об обломках в районе Ростаертрола – предприятия, производящего вертолеты.

Сейчас эта информация требует уточнения. В то же время Андрющенко обратил внимание, что минобороны России в ежедневном отчете утром вообще не упомянуло о каких-либо сбиваниях дронов над Ростовом.

Верный признак того, что прилетело туда, куда надо и последствия такие, что о них лучше промолчать,

– подытожил чиновник.

Взрывы в Ростове: смотрите видео

К слову, недавно БпЛА ударил по одной из баз кадыровцев в Грозном.