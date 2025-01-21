Беспилотники снова атакуют Россию: в Ростовской области работает ПВО

Вечером, 21 января, Россию в очередной раз атаковали БпЛА. В частности, взрывы зафиксировали на территории Ростовской области.

Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. В области работают силы ПВО.

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Что известно о взрывах на России

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал о якобы сбитии 3 БпЛА в районе города Каменска-Шахтинского. По его словам, информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

В российском минобороны уже сообщили, что с 21:30 по 22:15 по Москве над территорией Ростовской области местная ПВО уничтожила якобы 9 украинских беспилотников.

По другим данным, на территории Ростовской области сбили по меньшей мере 10 дронов. Известно также о взрыве над городом Красный Сулин, где обломки БпЛА якобы нашли во дворе дома.

Ростовскую область России атакуют беспилотники: смотреть видео

Напомним, в ночь на 21 января дроны Сил специальных операций ВСУ ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области, Смоленскому авиационному заводу и по командному пункту 29 общевойсковой армии России во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области.